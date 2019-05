Groene energie Gesponsorde inhoud Wat als... ik mijn droogkast buitenzwier en mijn was weer buiten laat drogen? Dossier energie besparen Aangeboden door Eneco

21 mei 2019

08u00 0 Milieu Dan bespaar je heel wat energie én ben je vriendelijk voor het milieu. Alles hangt ervan af welke droogkast je hebt. Wij rekenen het hier even voor je uit.

Voortaan zonder droogkast door het leven...

Elke droogkast heeft een energielabel waarop staat hoeveel hij verbruikt. Het energieverbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh) per jaar.

Als je droogkast een A+++ label heeft en je zet hem aan de kant, dan verbruik je 176 kWh minder per jaar, wat neerkomt op minstens 40,48 euro per jaar (afhankelijk van je energieleverancier).

Met een droogkast met een A++ label is het energieverbruik 211 kWh, wat gelijkstaat met een jaarlijkse energiekost van minstens 48,53 euro.

Een droogkast met A+ label verbruikt gemiddeld 250 kWh per jaar, wat een energiekost oplevert van minstens 57,50 euro.

Een droogkast met B label levert de grootste energiebesparing: 499 kWh: minstens 114,77 euro per jaar.

... of zuiniger omspringen met je droogkast

Maar wat als je geen buitenruimte hebt en echt niet zonder droogkast kunt omdat je elke week de voetbaltruitjes van de hele ploeg van je zoon moet wassen en drogen? Ook dan kun je heel veel energie besparen, door verstandig om te springen met je droogkast.

Zo doe je dat!

• Als je je kleren eerst in de wasmachine centrifugeert, bespaar je 20 x meer energie dan als je het wasgoed nat in de droogkast stopt.

• De programma’s ‘kastdroog’ en ‘kreukherstellend kastdroog’ verbruiken meer energie dan het ‘strijkvochtig’-programma.

• In de handleiding van je toestel vind je de optimale belading. Optimaal wil zeggen niet te leeg en niet te vol, want een droogkast die maar half geladen is, verbruikt veel energie voor relatief weinig droogresultaat, en in een te volle droogkast kan de lucht niet voldoende tussen het vochtige wasgoed circuleren.

• Reinig regelmatig de pluizenfilter, want met een volle filter heeft de droogkast meer tijd nodig en verbruikt ze dus meer energie.

• Schakel over op groene stroom, want alleen die stroom heeft een positief effect op je persoonlijke CO2-uitstoot, op het klimaat en op het milieu.

Gouden tips van energieleverancier Eneco

Koop een droogkast met het meest voordelige ecolabel. En geef de voorkeur aan een warmtepomp droogkast. Deze werkt namelijk met een warmtepomp en een koelmiddel, terwijl een condensatie droogkast met een hitte-element werkt. Met een warmtepomp droogkast kun je al snel een besparing van 75 euro per jaar realiseren. Zelfs als je voorlopig geen nieuwe droogkast nodig hebt, kun je toch heel wat kleine dingen doen die onze planeet sparen. Vouw bijvoorbeeld je was direct na het drogen op, dan heb je geen strijkijzer nodig. En giet het water van je droogkast niet weg, maar geef het aan de plantjes of doe er de afwas mee.

