Wat als... ik elke dag mijn smartphone 1 uur minder gebruik?

21 mei 2019

08u00 0 Milieu Drie op de vier Vlamingen proberen hun smartphonegebruik te beperken, zo blijkt uit de jaarlijkse imec.digimeter. Ze willen vooral van hun ‘verslaving’ af, maar door minder op hun smartphone te zitten tokkelen, sparen ze natuurlijk ook het milieu en hun portemonnee. Echt?

Een halve euro/jaar

Businessmagazine ‘Forbes’ rekende uit dat een smartphone met een standaard 1.440mAh batterij (zoals je die vindt in een iPhone 5) per jaar ongeveer 2.000 Watt-uren aan energie nodig heeft. Met andere woorden: met zo’n 2kWh (kilowattuur) per jaar blijft je smartphone in leven. Als je weet dat de prijs voor 1kWh aan elektriciteit in ons land rond de 0,25 cent schommelt, kost het opladen je op jaarbasis dus niet veel meer dan een halve euro. Dat uurtje per dag niet op je smartphone zitten gaat dus niet het grote verschil maken. Maar als je bedenkt dat ondertussen meer dan 80 procent van de Belgische consumenten vandaag een smartphone bezit, zijn dat ineens wel heel wat kilowatturen! Bovendien is er nog het energieverbruik van de duizenden en duizenden zendantennes voor gsm-verkeer en mobiel internet. Dat uurtje minder smartphone heeft dus wel degelijk gevolgen.

Zo kun jij zelf je steentje bijdragen!

• Gebruik je smartphone zuinig, vooral voor alle toepassingen waar een internetverbinding voor nodig is.

• Schakel de functies ‘wifi’, ‘mobiele data’ en ‘bluetooth’ zo vaak mogelijk uit, als je ze niet nodig hebt, want als die aanstaan zendt je smartphone constant signalen uit, en dat betekent energieverbruik. Ook je batterij gaat zo langer mee, omdat je minder minder vaak moet opladen.

• Communiceer via sms en niet via whatsapp, snapchat, messenger, etc. Voor sms heb je immers geen internetverbinding nodig.

• Bel liever met een vaste telefoon dan met je smartphone.

• Zet je smartphone in vliegtuigstand als je hem oplaadt. Op die manier ga je offline en laadt je smartphone sneller op.

• Zorg dat de stroom bij jou thuis groen is, zo draag ook jij bij tot een betere en schonere wereld.

Extra tip van energieleverancier Eneco

Om sluipverbruik te vermijden, trek je best na het opladen de lader van je smartphone uit. Maar dat is niet het enige dat je kan doen. Zet ook alle toestellen (computer, televisie) uit die je een tijdje niet gebruikt. Zo bespaar je energieverbruik én euro’s!

