Warme zomer speelt Nieuw-Zeelandse gletsjers parten

11 mei 2018

11 mei 2018

Bron: Belga

Na de warme zomer met verscheidene temperatuurrecords zijn de gletsjers in Nieuw-Zeeland dramatisch gekrompen. Dat zegt het Nieuw-Zeelandse National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) vandaag.

Volgens het NIWA hebben de Nieuw-Zeelandse gletsjers sinds de eerste metingen veertig jaar geleden al 30 procent van hun ijs verloren. "Dit jaar is het ergste dat we ooit gezien hebben", zegt glacioloog Trevor Chinn. "Tijdens de zomer is er zoveel gesmolten dat meer dan de helft van de gletsjers alle sneeuw die ze tijdens de vorige winter hebben verzameld en een deel van de sneeuw van die daarvoor, hebben verloren."

Opwarming van de aarde

Het terugtrekken van de gletsjers in Nieuw-Zeeland volgt een globale trend te wijten aan de opwarming van de aarde, zegt NIWA-klimaatwetenschapper Andrew Lorrey. "Een gletsjer is de beste indicator voor klimaatverandering die er is", zegt hij. "Je kan over temperaturen discussiëren, maar een gletsjer liegt niet."

Het onderzoek van het NIWA baseert zich op analyses van meer dan veertig gletsjers uit de Zuidelijke Alpen, een bergmassief op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland.