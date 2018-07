Wanneer afval geen afval meer is: een snelcursus circulaire economie voor dummies Onno Kleyn

19 juli 2018

13u01

Bron: Trouw 0 Milieu De economie moet circulair worden. Ook de consument moet aan de bak. Maar is dat niet enorm ingewikkeld?

Als de Nederlandse economie in 2050 circulair moet zijn, is er nog heel wat werk aan de winkel. Bedrijven, industrie en overheid moeten aan de bak, schreef de Nederlandse staatssecretaris Stientje van Veldhoven onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Maar ook van de consument wordt wat gevraagd. Op scholen moet meer aandacht komen voor de circulaire gedachte, een campagne en uitleg op producten moet de consument zo ver krijgen circulair te gaan leven.

Maar hoe doe je dat, circulair worden? Wat kun je als burger nou eigenlijk doen? Een snelcursus circulaire economie voor dummies.

Afval is geen afval meer

