Wallonië sluit verkoop van CO2-kredieten aan Vlaanderen niet uit HAA

21 oktober 2019

18u28

Bron: Belga 3 Milieu Als Vlaanderen haar doelstellingen op het vlak van CO2-reductie niet haalt, kan het CO2-uitstootkredieten overkopen van Wallonië. Dat heeft Waals minister van Leefmilieu Philippe Henry (Ecolo) gezegd in het Waals parlement.

De kans bestaat dat Vlaanderen haar reductiedoelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot niet haalt. Vlaanderen moet die uitstoot tussen 2005 en 2020 met 15,7 procent verminderen. Begin oktober heeft de nieuwe Vlaams minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), laten verstaan dat Vlaanderen wellicht blijft steken op een reductie van ongeveer 10 procent tegenover 2005.

Als Vlaanderen de reductiedoelstelling niet haalt, kan het in principe elders CO2-uitstootkredieten opkopen bij regio's en landen die meer doen dan verwacht. Dat kan bijvoorbeeld in Wallonië. "We moeten eerst nagaan of de hypothese van zo'n verkoop mogelijk is", verduidelijkt Waals minister Henry. De Ecolo-minister wijst erop dat de CO2-daling in Wallonië zelf wat stagneert de laatste jaren en dat het traject voor de volgende jaren "steeds strikter" wordt.

Vlaanderen heeft wel een voorkooprecht op die Waalse kredieten. Volgens een eerder bericht in De Morgen zou er 40 miljoen euro nodig zijn om de Vlaamse klimaatschuld in 2020 af te lossen.

Meer over Vlaanderen

politiek

milieu

Wallonië

klimaatverandering