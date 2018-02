Waarom vrouwen met bomen trouwen in Mexico LB

26 februari 2018

Bron: Mirror, Metro 8 Milieu Ze laten mannen voor wat ze zijn en 'trouwen' met bomen. Die zeggen niets maar zijn wel groot, komen de luchtkwaliteit ten goede en leveren brand- en timmerhout. Alleenstaande Mexicaanse vrouwen weten wel wat kiezen: in een massaceremonie knuffelen ze hun uitverkoren boom en zweren ze die eeuwige toewijding.

De collectieve trouwpartij werd opgezet om de aandacht te vestigen op het probleem van de illegale boskap in de Mexicaanse staat Oaxaca. Zowat een derde van Mexico is bosland, maar de illegale boskap door criminele bendes brengt de bossen in gevaar. Oaxaca is één van de vijf staten die door de ontbossing worden getroffen. Door het 'huwelijk' hopen actievoerders de aandacht te vestigen op initiatieven voor bosbescherming.

'Trouw eens met een boom' begon als een dankritueel voor Moeder Aarde en evolueerde naar een symbolisch huwelijk op basis van Inca-gewoontes waarbij vrouwen én mannen 'trouwen' met bomen in een ritueel dat wordt geleid door de Peruviaanse acteur en milieuactivist Richard Torres.