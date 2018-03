Waarom Delhaize bioproducten verpakt in plastic en andere niet Steven Alen

12 maart 2018

11u48 2 Milieu Bioproducten zijn beter voor het milieu en zouden gezonder moeten zijn voor de consument, maar in supermarkten vind je net die stukken groenten en fruit omwikkeld met een laagje plastic folie. De niet-bioproducten liggen gewoon los in de rekken, zonder plastic. Waar zit de logica, vraagt weervrouw Jill Peeters zich af in een tweet.

Hallo Delhaize? "Enerzijds is dat verplicht om geen contaminatie hebben tussen gewone producten en bioproducten", legt woordvoerder Roel Dekelver uit aan onze redactie. "Bioproducten zijn niet bespoten of zijn gewoon puur volgens de regels van de bio, die ook voorschrijven dat je ze moet verpakken. Ten tweede schrijft een belangrijke regel ook voor dat je een verschil moet aantonen tussen bioproducten en conventionele producten." Bioproducten zijn nu eenmaal duurder, en dankzij de verpakking wil Delhaize ook vermijden dat klanten bijvoorbeeld biotomaten gaan wegen als een gewone, goedkopere tomaat.

Afval

Niet echt milieuvriendelijk, toch? "De meeste verpakkingen van bioproducten zijn wel bioafbreekbaar of gerecycleerd", voegt Dekelver nog toe. "We zijn ook als eerste in België met een test bezig om bioproducten met een laser te graveren. Het eerste product waarbij we dat deden, was de pompoen. Daar wordt het biolabel met een laser op de pompoen gegraveerd, zodat we die niet meer hoeven te verpakken. Zo is het duidelijk voor de mensen wat bio is, en wat gewoon is, en ze liggen ook verder uit elkaar. Op die manier besparen we, denk ik, meer dan tien ton of zelfs veertien ton plastic per jaar, enkel al voor die pompoenen."

Waarom steekt men juist de BIOproducten in plastic, en niet de andere... Logica? @DelhaizeNL #keuzestress #meiplasticvrij pic.twitter.com/58ZIW5HS5H Jill Peeters 💚(@ JillPeetersWX) link

Wat is bio?

De regels voor de kwalificatie als bioproduct zijn trouwens heel uitgebreid, zoals je kan lezen op de website van BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie voor biolandbouw en -voeding. Enerzijds heb je het Europees label met bijhorende voorschriften, met als logo de groene rechthoek met witte sterren in de vorm van een blaadje.

Voor de veeteelt voorziet dat bijvoorbeeld beperkingen rond het aantal dieren per hectare en de samenstelling van voeder, terwijl voor de landbouw het gebruik van pesticiden en mest aan voorwaarden moet voldoen. Ook de verwerking, het transport en de etikettering van biologische producten zijn onderworpen aan een heleboel regels, waaronder dus de bepalingen om biologische producten duidelijk te scheiden van niet-biologische.

Anderzijds heb ook bijkomende nationale labels, zoals het Belgische Biogarantie, in de vorm van een stempeltje. Om dat op je producten te mogen zetten, moet je als producent inzetten op een bredere duurzaamheid, inclusief het vragen van een eerlijke prijs, het naleven van voorwaarden rond afvalbeheer of transport... Het voorziet bijvoorbeeld dat witloof alleen mag geteeld worden in volle grond en niet in hydrocultuur, een landbouwtechniek waarbij groenten groeien in water.