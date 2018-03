Waarom bioproducten in plasticfolie verpakt zijn en andere niet Nina Dillen Steven Alen

12 maart 2018

Bioproducten zijn beter voor het milieu, maar in grote supermarktketens vind je net die stukken groenten en fruit ingepakt in een laagje plasticfolie. 'Waar zit de logica?', vraagt weervrouw Jill Peeters zich af in een tweet.

"Het is volgens de Europese wetgeving verplicht om één van beide te verpakken, zodat er geen contaminatie komt tussen gewone producten en bioproducten," legt Roel Delkelver van Delhaize uit. "Ook moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen beide varianten in de winkel." Bioproducten zijn ook duurder. Door ze te verpakken, wil Delhaize vermijden dat klanten pakweg biotomaten gaan wegen als een gewone, goedkopere tomaat. Ook bij onder meer Colruyt, Albert Heijn, Lidl en Carrefour verpakken ze om die redenen bioproducten in plastic, al proberen de supermarkten er zoveel mogelijk op toe te zien dat die verpakkingen biologisch afbreekbaar of gerecycleerd zijn.

"Het is logisch dat supermarkten net de biologische voeding verpakken, omdat die in een kleiner volume voorkomt dan de gangbare producten en er dus minder plastic voor nodig is," beaamt Sabrina Proserpio van Bioforum Vlaanderen. "Biowinkels zijn niet verplicht om te verpakken, omdat zij enkel de biologische variant verkopen en dus niet gebonden zijn aan die regels van onderscheid. Verkoopt een supermarkt enkel de biologische variant van een bepaald product, zijn zij ook niet verplicht die te verpakken." Delhaize experimenteert intussen in België met het laseren van een label op bioproducten, zodat een verpakking overbodig wordt.

