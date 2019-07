Voor mini-wetenschappers: zo blaas je een ballon op met gist

Groene energie Gesponsorde inhoud

Milieu

Kan je een ballon opblazen met gist? Eneco zoekt het uit in onderstaande video. Maak de Einstein in je kind wakker en daag hem uit om zelf een proefje uit te proberen. Gelukt? Maak er dan een foto/filmpje van en stuur het in via onderstaande wedstrijd. Wie weet, winnen jullie één van de POWERplus Solar Recyclers *!