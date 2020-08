Voor kust Mauritius vastgelopen schip in tweeën gebroken HLA

15 augustus 2020

20u19

Bron: Belga 8 Milieu De Japanse bulkcarrier die een milieuramp veroorzaakte toen hij vastliep op een koraalrif voor de kust van Mauritius is in tweeën gebroken. "Sinds vanochtend zijn de veiligheidsmaatregelen langs de hele kustlijn opgeschroefd. Het is een volledige noodtoestand", zei de onafhankelijke milieuconsultant Sunil Korwarkasing zaterdag aan het Duitse persbureau DPA.

Volgens Korwarkasing vliegen helikopters al sinds zaterdagochtend van het schip naar de kust en terug, om de resterende olie van het schip over te brengen. De lokale krant Le Mauricien zegt dat het schip brak om 15.40 uur lokale tijd (13.40 uur Belgische tijd).

De MV Wakashio liep op 25 juli vast voor het eiland in de Indische Oceaan, en lekte al zo'n 1.000 ton olie in het zuivere kustwater. Donderdag zei Nagashiki Shipping, het Japanse bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ongeval, dat de resterende 3.000 ton olie bijna uit het schip verwijderd was.

Greenpeace eist een volledig onderzoek naar het ongeval, omdat het volgens de milieuorganisatie niet duidelijk is waarom het schip zo gevaarlijk dicht bij het rif vaarde. Evenmin begrijpt ze waarom de autoriteiten er dagen over deden om ter plaatse te geraken.

The MV #Wakashio split in two pieces today. #mauritius #oilspill pic.twitter.com/esI6zitfgF Guillaume Gouges(@ guillaumegouges) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Mauritius roept de noodtoestand uit na olielek in zee