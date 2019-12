Volg hier de aankomst van Greta Thunberg in Portugal Redactie

03 december 2019

09u15 2 Milieu De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is op weg naar de VN-milieutop in Madrid. Eerste halte is Lissabon in Portugal, van waar ze met de trein naar de Spaanse hoofdstad zal reizen. Pas morgen zal ze daar aan de debatten kunnen deelnemen.

De Zweedse tiener heeft de Atlantische Oceaan overgestoken met een catamaran. Ze was eerder naar Amerika gereisd om in Chili de VN-klimaattop COP25 bij te wonen. Toen die door de sociale onlusten in het land werd uitgesteld, verhuisde de conferentie naar Madrid. Greta Thunberg moest, net als Anuna De Wever, snel een milieuvriendelijke manier vinden om weer naar Europa te reizen. Anuna moest uiteindelijk verstek laten gaan voor de klimaattop niet, Greta zal een dagje te laat zijn.