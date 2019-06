Vogel voedert peuk aan jong in hartbrekende foto KVE

30 juni 2019

09u42

Bron: Today, The Independent, Facebook 0 Milieu Op een strand in Florida is waargenomen hoe een vogel een sigarettenpeuk voederde aan een jong. Karen Mason maakte er enkele beelden van waarna het ‘hartbrekende’ tafereel de wereld heeft veroverd.

Op een eerste beeld voedert de vogel, een Amerikaanse schaarbek, de peuk aan haar jong. Op andere foto op Facebook is te zien hoe het jong vervolgens met de peuk aan de haal gaat.

“Dit vogeljong kreeg een peuk aangeboden van haar ouder. Het wordt tijd dat we onze stranden opruimen en ze niet langer beschouwen als een grote asbak”, schreef de Amerikaanse vrouw bij de kiekjes die aantonen wat de nefaste gevolgen zijn van achteloos achtergelaten afval. “Wanneer je rookt, laat dan alsjeblieft geen sigarettenpeuken achter”, riep ze op met daarbij de hashtag #nobuttsforbabies.

Mason legde uit dat de vogels het strand afschuimen met hun bek open. “Ze zien niet altijd wat ze zo oppikken. Deze ouder moet de peuk in ondiep water hebben gevonden.”

En het feit dat mensen zo maar peuken op het strand laten vallen, daar kan de vrouw geen begrip voor opbrengen. “Mensen gaan tegenwoordig nergens nog heen zonder hun smartphone, maar ze doen blijkbaar geen enkele moeite om ook iets kleins mee te nemen om hun peuken in te doen.”

Gebruikers steunen haar oproep massaal steunen en vinden de beelden “hartverscheurend”.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek dat ook in ons land de helft van het zwerfvuil uit sigarettenpeuken bestaat. “Op sommige plekken loopt dat aandeel op tot 68 procent, zoals in winkel-wandelstraten, aan bushokjes of ook het strand,” weet OVAM. En dat is een groot probleem voor het milieu.

In de filters van sigaretten zit acrylacetaat, een kunststof die heel langzaam afbreekt. De filter wordt een onderdeel van de befaamde plastic soep, maar ook de andere chemicaliën belanden in onze wateren en bodem en verontreinigen zo het milieu.