VN-rapport bepaalt deze week of aarde mag opwarmen met 1,5 of 2 graden: verschil is erg groot AW

02 oktober 2018

11u32

Bron: BBC News 1 Milieu De afgelopen drie jaar discussieerden klimaatwetenschappers over wat de “veilige” grens van de klimaatverandering is. Maar is het verschil tussen anderhalve graad den twee graden Celsius werkelijk zo groot? Daarover zal het VN-rapport eind deze week een verdict vellen.

Deze week rapporteren talrijke klimaatwetenschappers over hun onderzoek naar de opwarming van de aarde. Ze maken allen deel uit van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties en verzamelen in Zuid-Korea om het gevoerde onderzoek eensgezind samen te vatten.



Aan de hand van die samenvatting zullen ze met regeringsdelegaties een plan uitwerken om het nieuwe doel te bereiken. Wil men de klimaatopwarming met een halve graad beperken, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen en heel wat inspanningen moeten leveren. Want het lijkt niet veel, maar die halve graad maakt volgens onderzoek werkelijk een wereld van verschil.

Resultaten?

Uit een samenvatting van het VN-rapport blijkt alvast dat maar liefst tien miljoen minder mensen hun huis zullen verliezen door de stijging van de zeespiegel. Een halve graad verschil lijkt immers het kantelpunt te zijn voor het afsmelten van de ijskappen. Dat is ook voor België belangrijk aangezien ons land laaggelegen is. Daarnaast lijdt het zeeleven in oceanen veel meer onder de verzuring bij een opwarming van twee graden Celsius. Daarnaast zouden we afrekenen met beduidend meer extreme weersomstandigheden. Denk daarbij aan hevige onweersbuien.

Waarom de plotse wijziging?

Tijdens de Klimaattop in Parijs (2015) maakten een honderdtal landen duidelijk dat ze de opwarming van de aarde liever zouden beperken tot anderhalve graad Celsius in plaats van twee graden. Sindsdien werkt het wetenschappelijke VN-klimaatpanel aan een grootschalig onderzoek dat het verschil tussen beide doelstellingen inschat. Bovendien berekenden ze of het eigenlijk wel mogelijk is om de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Het resultaat moet een helder geformuleerde conclusie inclusief advies zijn. Om dat te verwezenlijken werkten 86 wetenshappers, afkomstig van 39 verschillende landen samen.

De aarde is al 1 graad warmer

Sinds het begin van de industrialisatie (1850) is de aarde reeds een graad warmer geworden. Het resultaat daarvan is gekend. Zo sneuvelde deze zomer het hitterecord in België en de weersvoorspellingen beloven meer van dat in de toekomst. Nog een graad erbij voor 2040 kan dus serieuze gevolgen hebben, menen klimaatwetenschappers.

Welke adviezen worden gegeven om de temperatuurstijging te beperken, is nog niet duidelijk. Allicht zal de CO2-uitstoot nog verder moeten krimpen en dat zou slechts het begin zijn. Volgens experts mogen we ons erbij neerleggen dat er een flinke schep bovenop de wereldwijde klimaatregelgeving gedaan moet worden.