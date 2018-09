VN: "Niveau van ambities tegen klimaatopwarming ligt veel te laag" TTR

13 september 2018

19u53

Bron: Belga 0 Milieu De ambities van alle landen om de opwarming van de planeet tegen te gaan, zijn nog altijd ontoereikend. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties (VN). De organisatie waarschuwt dat planeet Aarde binnenkort veroordeeld is tot een onomkeerbare cyclus van opwarming.

"Het niveau van de ambities ligt veel te laag", verklaart Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO. Aan enkele journalisten zei hij vandaag in Genève dat onze planeet deze eeuw afstevent op temperatuurstijgingen die drie tot vier keer hoger zijn dan het in 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs vooropgestelde doel. Volgens de WMO blijft de mens te veel broeikasgassen uitstoten. "Tegen het eind van deze eeuw gaan we naar een stijging van 3 tot 5 graden", benadrukt Taalas.

"We weten dat, als we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs willen bereiken, de ambities veel hoger moeten zijn. Op mondiaal vlak hebben we nog altijd geen weg gevonden om die doelstelling te halen."