VN en Verenigd Koninkrijk organiseren klimaattop in december

24 september 2020

01u15

De Verenigde Naties gaat samen met de Britse regering op 12 december een klimaattop organiseren. Op die dag viert het klimaatakkoord van Parijs zijn vijfde verjaardag. De deelnemende landen zullen er hun geactualiseerde klimaatplannen kunnen voorstellen, vooruitlopend op de de COP26-klimaattop die in november volgend jaar in Glasgow gehouden zal worden.

In een persbericht wordt het evenement aangekondigd als een bijeenkomst van "de wereldleiders met de meeste ambities voor het klimaat". Het persbericht verduidelijkt niet of het om een fysieke dan wel een louter virtuele bijeenkomst gaat.

"We bevinden ons in een klimaatnoodtoestand, en hebben geen tijd te verliezen", aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. "Het antwoord op deze existentiële crisis is snel en daadkrachtig handelen, en het belangrijkste van al: met solidariteit tussen de landen."

Eind vorig jaar maakten de Verenigde Staten bekend dat ze als enige land zich uit het akkoord van Parijs terugtrekken. Joe Biden, de tegenstander van de huidige Amerikaanse president Donald Trump, heeft zich al geëngageerd om de Verenigde Staten weer te laten aansluiten bij Parijs als hij verkozen wordt.

De top in Glasgow had normaal gezien nog dit jaar moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.