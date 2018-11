VN-baas waarschuwt voor klimaatramp kv

28 november 2018

21u52

Bron: Belga 0 Milieu Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarschuwt voor een klimaatramp en roept de wereldleiders op om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zondag start in Polen de klimaatconferentie COP24.

"We zijn op weg naar een wereld van rampen en onzekerheid door klimaatverstoring", aldus Guterres. Hij maant de leiders van G20-landen aan om te helpen klimaatactie te financieren. Volgens de secretaris-generaal zijn de kosten om de klimaatverandering te beperken klein bier in vergelijking met de hoge kost voor de maatschappij, economie en het milieu als er niet hard genoeg opgetreden wordt.

In het Poolse Katowice moeten vertegenwoordigers van 197 landen het eens raken over de regels voor de concrete uitvoering van het akkoord van Parijs.



In de Franse hoofdstad nam de wereldgemeenschap zich in 2015 voor om de opwarming van de Aarde te beperken tot 2 graden Celsius in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Een historisch moment, maar bijna drie jaar later is er nog steeds geen overeenstemming over het zogenaamde rulebook.

Op COP24 in Katowice moeten de deelnemende landen het onder meer eens raken over de bijdrages die elk land zal leveren om minder broeikasgassen uit te stoten, over de transparantieregels die de landen moeten volgen bij rapporten over hun nationale inspanningen, en over de financiering van landen die het meest getroffen worden door klimaatverandering.