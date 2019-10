Vliegende sterren produceren 10.000 keer meer CO2 HAA

23 oktober 2019

12u32

Bron: IPS 4 Milieu Beroemdheden zoals Bill Gates en Paris Hilton produceren 10.000 keer meer CO2 door vliegreizen dan de gemiddelde mens. Dat zegt de Zweedse onderzoeker Stefan Gössling. Hij volgde hun sociale media-accounts om na te gaan waar ze verbleven en hoe ze daar naartoe waren gereisd.

Gates en Hilton waren naar schatting in 2017 goed voor respectievelijk meer dan 1.600 en bijna 1.300 ton CO2-uitstoot door vliegreizen. De gemiddelde uitstoot per wereldbewoner is ongeveer 100 kilo volgens Gössling, die verbonden is aan Universiteit van Lund.

Veelvliegers

De cijfers wijzen volgens hem op een grote kloof in CO2-uitstoot tussen rijk en arm. De totale CO2-uitstoot van de gemiddelde mens was in 2018 minder dan 5 ton, met sterke individuele verschillen. Vliegen is de meest energieverslindende activiteit, waarbij in korte tijd zeer veel energie verbruikt wordt.



Voor het onderzoek werden de vliegactiviteiten gevolgd van André Schürrle, Bill Gates, Emma Watson, Felix von der Laden, Jennifer Lopez, Karl Lagerfeld, Mark Zuckerberg, Meg Whitman, Oprah Winfrey en Paris Hilton.

De top 3 van veelvliegers in 2017 bestaat uit Jennifer Lopez (77 vluchten), Paris Hilton (68 vluchten) en Bill Gates (59 vluchten). Emma Watson en Karl Lagerfeld stapten het minst vaak in het vliegtuig, respectievelijk 14 en 16 keer. Gates vloog meestal intercontinentaal, Lopez binnen de VS en Lagerfeld binnen Europa.

CO2-ongelijkheid

Beroemdheden en zeer welgestelden worden volgens Lund meestal niet meegenomen in marktonderzoeken. Hij analyseerde daarom hun Twitter, Facebook- en Instagram-accounts.

Het zijn echter niet alleen beroemdheden die de “CO2-ongelijkheid” veroorzaken. Uit eerder onderzoek van het Britse departement voor Transport, waar de krant The Guardian over schreef, bleek al dat in Engeland 1 procent van de bevolking verantwoordelijk was voor bijna een vijfde van alle buitenlandse vluchten in 2018. Maar liefst 48 procent boekte in dat jaar geen enkele vlucht.

Het onderzoek van Gössling is gepubliceerd in Science Direct.