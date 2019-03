Vlees en vis verpakken in zelf meegebrachte tupperware of bokalen: het kan vanaf vandaag bij Carrrefour Spanje mvdb

14 maart 2019

15u39 0 Milieu Wie in een Spaanse vestiging van Carrefour winkelt, mag vanaf vandaag vlees, charcuterie, vis, groenten en fruit verpakken in zelf meegebrachte plastic dozen of glazen bokalen. De Franse supermarktgigant heeft in het koninkrijk meer dan duizend winkels en wil zo de afvalberg terugdringen.

De maatregel is de uitloper van het actieplan ‘Act for food’ dat in september 2018 werd gelanceerd. Bedoeling is om wereldleider te worden op het gebied van voedseltransitie en het gebruik van plastic drastisch te verminderen. Zo introduceerde Carrefour op de visafdeling al bioafbreekbare plastic bakjes.

De enige voorwaarde die Carrefour stelt, is dat de meegebrachte tupperware-dozen of bokalen van een deksel voorzien zijn. Groenten en fruit die los worden verkocht, mogen ook mee in meegebrachte draagtassen of netjes.

Carrefour bedient in zijn meer dan 15.000 vestigingen wereldwijd dagelijks 13 miljoen klanten. De gigant wil tegen 2025 bekomen dat alle Carrefour-producten worden aangeboden in 100% recycleerbare en herbruikbare of composteerbare verpakkingen. Of de Spaanse verpakkingsmaatregel snel ook in andere landen wordt ingevoerd, is niet duidelijk.