Vlaming meer bezorgd om luchtvervuiling en global warming dan om economie of migratie

20 november 2018

De Vlaming maakt zich meer zorgen om de luchtvervuiling en de opwarming van de aarde dan om de economie en het migratieprobleem. Dat blijkt uit een grootschalig online onderzoek over ecologie dat onderzoeksbureau iVox in opdracht van Humo en zusterblad Moustique heeft uitgevoerd en dat het weekblad in zijn jongste nummer bespreekt.

Uit de enquête blijkt onder meer dan zeven op de 10 Vlamingen vinden dat de regering momenteel te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. iVox online ondervroeg begin januari dit jaar een representatief staal van 1.000 Vlamingen en 1.000 Franstalige Belgen over hun houding tegenover ecologische problemen en milieuvriendelijk leven. De enquête heeft een foutenmarge van 3,02 procent.

Klimaat

Van de Vlamingen is 78 procent ervan overtuigd dat de aarde opwarmt, slechts 45 procent denkt dat die opwarming nog teruggedraaid kan worden. Aan Franstalige kant is men optimistischer: daar gelooft 59 procent dat er nog oplossingen zijn.

Het klimaat baart de meesten ook zorgen: in de lijst thema's waar de Vlaming wakker van ligt, scoren ecologische problemen als luchtvervuiling (82 procent) en de opwarming van de aarde (81 procent) het hoogst, hoger dan de economie (72 procent) of migratie (71 procent).

Luchtkwaliteit

Voor 18 procent van de Vlamingen was de luchtkwaliteit een beslissende factor toen ze op 14 oktober hun stem uitbrachten. Overigens blijkt de bezorgdheid over het klimaat haast omgekeerd evenredig te zijn met de ecologische kennis van de Vlaming.

Bijna 7 op de 10 Vlamingen zijn voor autovrije stadscentra in alle grote centrumsteden, en 6 op de 10 vinden lage-emissiezones een goed idee. De helft is ook voor rekeningrijden.

Overheidsmaatregelen

Een meerderheid (55 procent) van de Vlamingen vindt dat vooral de overheid maatregelen moet nemen, bijvoorbeeld door grote vervuilende bedrijven een extra belasting op te leggen (89 procent). Zeven op de 10 Vlamingen vinden dat de regering nu te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan; aan Franstalige kant loopt dat getal op tot 8 op de 10.

Milieubewuster leven

76 procent van de Vlamingen en 80 procent van de Franstaligen vinden dat we milieubewuster moeten gaan leven. Grootste struikelblokken om dat ook echt te doen, zijn dat het vaak moeilijk is om de juiste info te vinden en dat het duurder is. 41 procent van Vlamingen (en 32 procent van de Franstaligen) zou er wel mee kunnen leven als vlees duurder zou worden, maar slechts een minderheid is bereid om meer te betalen voor een vliegtuigticket of om meer geld te betalen voor (meer milieuvriendelijkheid op) festivals.

Het principe van de vervuiler betaalt, heeft dan ook geen al te grote aanhang.