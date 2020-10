Vlaanderen ver onder de klimaatnorm, Demir wil realistische doelstellingen: “Anders moeten we factuur betalen” SVM

09 oktober 2020

20u59

Bron: Belga 4 Milieu Vlaanderen zal eind dit jaar de klimaatdoelstellingen voor broeikasemissies niet halen. Een voortgangsrapport van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) toont aan dat Vlaanderen er amper in geslaagd is om de emissies te verminderen, ondanks de inspanningen uit het verleden. Demir pleit voor een constructief overleg met de nieuwe federale regering over "realistische doelstellingen".

De doelstellingen werden vastgelegd in het zogenaamde Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 van toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Voor die hele periode wordt het tekort aan emissieruimte momenteel ingeschat op 4,7 Mton, of 1,3 procent van de totale emissieruimte. Zonder de sterke daling van de emissies van het wegverkeer door de coronacrisis was dit tekort nog hoger geweest.

Uit het voortgangsrapport blijkt dat de Vlaamse uitstoot slechts met 3 procent is gedaald tussen 2005 en 2018, terwijl de doelstelling op 15,7 procent in 2020 kwam te liggen. Jaarlijks is er sprake van een gemiddelde reductie van amper 0,2 procent.

“Tekort komt met een prijs”

Ondanks de inspanningen in het verleden is Vlaanderen er dus amper in geslaagd om de emissies te verminderen. Daarnaast wordt vastgesteld dat de emissies in de sector met het grootste aandeel in de uitstoot -het transport- de voorbije 15 jaar gestagneerd zijn. Ook in andere sectoren, zoals landbouw en industrie, is het een grote uitdaging.

"Helaas komt dit tekort met een prijs", zegt minister Demir. "Wanneer je als lidstaat akkoord gaat met de doelstellingen die door Europa opgelegd worden, dan ben je gebonden die te halen. En als je daar niet in slaagt, komt er een factuur. In dit geval: een factuur om de niet-gerealiseerde propere lucht in het buitenland te kopen in de vorm van emissierechten.”

“Pijnlijke waarheid”

"Hoe absurd het ook klinkt, het is de pijnlijke waarheid", gaat Demir verder. "Het geld dat we hier nu aan moeten spenderen, zou ik veel liever in Vlaanderen zelf investeren. Beleidsmakers moeten goed beseffen dat ze bezig zijn met de centen van de belastingbetaler en dat ze geen onhaalbare engagementen moeten aangaan die in ons gezicht dreigen te ontploffen.”

Momenteel wordt op Europees niveau gesproken over een verdere aanscherping van de klimaatdoelstellingen tegen 2030 naar -55 procent en zelfs -60 procent. Klimaat is een van de agendapunten op de Europese top van volgende week. Net als alle lidstaten zal België een standpunt moeten innemen over mogelijk scherpere doelstellingen. Daarover moeten de verschillende regeringen in ons land overleggen.

“Constructief overleg nodig”

"Ik ga graag in gesprek met het federale niveau om realistische doelstellingen en een groeipad uit te tekenen. De principes zullen ambitieus zijn, maar ook haalbaar en betaalbaar. Woordjes die van kapitaal belang zijn in het energiedebat", aldus Demir.

“Ik juich de groene ambitie van het federale niveau toe. Het kan een hefboom zijn om in Vlaanderen grote stappen vooruit te zetten. Maar dan moet dat in constructief overleg, niet in dictaten.”