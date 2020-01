Vlaanderen stilaan te warm voor sommige planten 3% inheemse plantensoorten bedreigd SPK

25 januari 2020

15u00 0 Milieu De klimaatverandering is niet enkel een verhaal van Australische bosbranden of ijsberen zonder ijs. Ook onze inheemse natuur krijgt het stilaan te warm onder de voeten. 3% van onze inheemse plantensoorten is op termijn bedreigd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Natuurpunt

Een klimaat dat stilaan naar mediterraan begint te neigen, zal voor heel wat inheemse plantensoorten in Vlaanderen gevolgen hebben. “Het leefgebied van bijna een kwart van de 881 onderzochte soorten zal verkleinen, zo blijkt uit statistische modellen. Voor Drie op de honderd soorten dreigen zelfs volledig te verdwijnen”, zegt onderzoeker Stef Haesen van de Afdeling Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven, die hieraan zijn masterthesis wijdde. “Door een hogere gemiddelde temperatuur verschuiven klimaatzones als het ware naar de polen. Soorten van hier zullen hun optimale klimaatcondities daardoor in meer noordelijke gebieden moeten gaan zoeken, en dus in die richting moeten migreren.”

De druk van de klimaatverandering zal het grootst zijn op soorten die het nu al moeilijk hebben. “De groene nachtorchis bijvoorbeeld, een beschermde orchideesoort, zal wellicht zijn volledige leefgebied in Vlaanderen verliezen.” Volgens de voorspellingen zijn onder meer ook de smalle beukvaren, het bleek kweldergras, de kleine veenbes en lavendelhei binnen enkele decennia dat lot beschoren.

“Waarom we dat erg moeten vinden? Omdat het om symboolsoorten voor kwetsbare biotopen gaat”, stelt bioloog Dirk Draulans. “Darwiniaans zou je kunnen stellen: wat zich niet kan aanpassen, moet maar verdwijnen. Alleen gaat de verandering zo snel, dat aanpassingsmechanismen niet eens de kans krijgen. Doen we niks, dan rest ons een veel uniformere fauna en flora, met minder biodiversiteit.”