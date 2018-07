Vlaanderen op schema met productie groene stroom Redactie

16 juli 2018

10u44

Bron: Belga 0 Milieu Vlaanderen zit op schema om in 2020 zijn doelstellingen voor de productie van groene stroom te halen. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaams Energieagentschap met voorlopige cijfers uit 2017.

"We zitten op schema", zegt Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). "Als bedrijven en overheden het voorbeeld van de burgers volgen en ook op hun daken massaal zonnepanelen plaatsen, lukt het ons in 2020."



Vorig jaar werd in Vlaanderen 7.941 GWh groene stroom geproduceerd, terwijl de doelstelling 7.933 GWh was.Voor windenergie werd de doelstelling perfect gehaald, terwijl er voor zonne-energie een "verwaarloosbaar tekort" van 1,2 procent was, aldus Tommelein.

"Dat komt doordat nog niet alle zonnepanelen die in 2017 geplaatst zijn een volledig jaar gedraaid hebben", legt de minister uit. "Want het vooropgestelde vermogen hebben we overschreden. We plaatsten vorig jaar samen voor 184 MW zonnepanelen en voor 205 MW windmolens, terwijl het doel 150 MW was."



Tommelein ziet op basis van het rapport geen reden om het Energieplan 2020 bij te sturen. In dat plan heeft de Vlaamse regering haar jaarlijkse doelstellingen vastgelegd. De minister ziet bovendien nog veel potentieel, aangezien er in Vlaanderen nog maar op 5 procent van de geschikte daken zonnepanelen liggen.