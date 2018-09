Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt: "Bereid je maar voor op kurkdroge zomers" AW

20 september 2018

15u56

Bron: Belga 0 Milieu Tegen het jaar 2100 moeten we om de vier à vijf jaar afrekenen met een ernstig neerslagtekort. Dat stellen deskundigen van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM. Voorlopig gebeurde dat slechts tweemaal per honderd jaar.

De auteurs van het nieuwe rapport geven toe dat het niet mogelijk is om de exacte impact te bepalen. Dat komt door onzekerheden in de klimaatimpactmodelleringen en de mogelijke schommelingen in de uitstoot aan broeikasgassen.

Het rapport beschrijft de impact van klimaatverandering op de frequentie, duur en intensiteit van meteorologische droogte tegen het jaar 2100.

Drie scenario's

Op basis van de modelsimulaties werden drie klimaatscenario's gedefinieerd: een -weinig waarschijnlijk- lage-impactklimaatscenario, een midden-impactscenario en een hoge-impactscenario.

Afgeleid van de huidig beschikbare gegevens en kennis zal het klimaat binnen 82 jaar met hoge waarschijnlijkheid ergens gelegen zijn tussen de huidige klimaatcondities en de hoge-impactvariant van de klimaatscenario's.

Dat betekent dat het totale neerslagtekort gedurende het zomerseizoen voor het meest droge jaar tegen 2100 stijgen tot 485 mm tegenover 237 mm nu. Dat is verontrustend want het extreme neerslagtekort dat zich nu gemiddeld eens om de twintig jaar voordoet, kan zich in de toekomst gemiddeld eens om de twee jaar voordoen. De verwachte toename van de winterneerslag kan tegen 2100 echter deels de effecten van een verminderende zomerneerslag compenseren.

De beruchte zomer van 1976 was één van de meest droge in de voorbije honderd jaar en doet zich in het huidige klimaat ongeveer twee keer per honderd jaar voor (de zomer van 1921 kende een minstens even erge droogte). Maar volgens het nieuwe rapport kan het neerslagtekort zich tegen 2100 om de vier à vijf jaar voordoen.