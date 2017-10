Vlaamse bossen zijn er beter aan toe dan 20 jaar geleden HA

13u36

Bron: Belga 0 photo news Milieu Diverser, meer inheemse soorten ten koste van 'exoten', maar ook meer dood hout. Die factoren geven aan dat de kwaliteit van de Vlaamse bossen beter is dan bij de vorige inventarisatie twintig jaar geleden. Dat meldt het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de Week van het Bos. "Goed nieuws voor de biodiversiteit en de weerbaarheid van onze bossen", luidt het.

Eind jaren 90 (1997-1999) startte het agentschap met het meten van de toestand en evolutie van de kwaliteit van de bossen in Vlaanderen. In 2009 startte een nieuwe inventarisatie.



De helft van de Vlaamse bossen bestaat nog steeds uit bos met loofbomen (53 procent). De zuivere naaldboombossen beslaan nog ongeveer een kwart van de bossen, tegenover bijna 40 procent bij de vorige meting. Ook het aandeel homogene populierenbossen daalde. De gemengde bossen nemen nu meer dan de helft in, tegenover 39 procent bij de vorige meting.



De grove den blijft na een daling de meest voorkomende soort. Het aandeel aan inheemse boomsoorten steeg van 61 naar 68 procent.

BELGA Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V).

De duidelijke keuze om het bos in Vlaanderen op een meer duurzame manier te gaan beheren Minister Schauvliege

Ideale biotoop

En dan is er leven en dood. De levende staande houtvoorraad ging van 216 naar 274 kubieke meter (m3) per hectare bos. Het staand dood hout verdubbelde tot 8,6 m3 per hectare. Samen met het liggend dood hout komt het volume dood hout op gemiddeld 19,4 m3 per hectare, of zowat 7 procent van het totale houtvolume.



"In tegendeel tot wat je misschien zou verwachten, is veel dood hout net goed voor de biodiversiteit. Voor heel wat organismen is dit de ideale biotoop. Zo is staand dood hout essentieel voor de specht en leven er ook flink wat paddenstoelen op dood hout", legt Bart Meuleman, regiobeheerder Agentschap Natuur en Bos, uit.



Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege juicht de toename van de gemengde bossen toe. "Meer verschillende soorten organismen, dieren en planten vinden een geschikte leefomgeving. De duidelijke keuze om het bos in Vlaanderen op een meer duurzame manier te gaan beheren, werpt vruchten af."