Vissers halen kreeft met Pepsi-logo op schaar uit zee: "Het lijkt wel een tattoo" IVI

12u09

Bron: Time, The Guardian 3 Twitter Karissa Lindstrand heeft de foto van de kreeft genomen. Milieu Een opgeviste kreeft met de afdruk van het Pepsi-logo op een van zijn scharen zorgt voor verontwaardiging in Canada. De kreeft werd vorige week voor de kust van de Canadese provincie New Brunswick uit de zee gehaald door vissers. Het was Karissa Lindstrand die de ontdekking deed terwijl ze de scharen van de kreeften aan het vastbinden was.

“Ik kan echt niet zeggen hoe het logo op de schaar is gekomen”, zegt Lindstrand. “Het lijkt meer op een tattoo of een tekening dan iets dat op het dier is gegroeid.” Sommige van haar collega’s vermoeden dat de kreeft op de een of andere manier rond een blikje Pepsi is gegroeid dat op de bodem van de oceaan lag. Anderen denken dan weer dat het een verpakking van Pepsi is dat vergroeid is met de schaar van de kreeft.

Maar Lindstrand zelf is het daar niet mee eens: “Het logo op de kreeft is te klein om van Pepsi-verpakking te komen. Het beeld op de schaar is gepixeld, het kan volgens mij niet van een blikje komen”, zegt ze. “Het is precies een afgedrukte foto. Maar papier zou dan weer vergaan zijn in het water. Ik heb echt geen idee waar het kan vandaan komen."

De foto van Lindstrand zorgt voor verontwaardiging. Want het wijst nogmaals op het probleem van de vervuiling van onze zeeën. Elk jaar wordt zo’n 8 miljoen ton plastic in de zee gedumpt, volgens de milieubeweging Plastic Oceans. “Het is verontrustend dat de plek waar de kreeft leefde zo vervuild is tot diep onder water”, zegt Matthew Abbott, een marine-expert van New Brunswick.