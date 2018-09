Visser is gechoqueerd door wat hij aantreft in buik van zijn vangst HR

07 september 2018

08u45

We gaan er graag op vakantie, maar geen enkele zee is zo vervuild met plastic als de Middellandse Zee. De vondst die een Corsicaanse visser deze week deed in de maag van een vis, is daarvan een mooi voorbeeld.

Jean-Louis Guaitella was woensdag gaan vissen aan de monding van de rivier Golo in de Corsicaanse stad Lucciana. Hij trok grote ogen toen hij later zijn vers gevangen visje wilde fileren. In de maag trof hij een plastic bekertje aan. Zijn dochter deelde er een foto van. "Ook voor vissers is er een afvalcrisis", schrijft ze erbij. "Het gaat de foute richting uit."

De Middellandse Zee wordt bijzonder getroffen door vervuiling met plastic. Slecht afvalbeheer en massatoerisme bedreigen het onderwaterleven en mogelijk de gezondheid van mensen. Dat bleek onlangs nog uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds. Per vierkante kilometer water zwermen in het zeewater 1,25 miljoen plasticdeeltjes rond. Dat is bijna vier keer zoveel als in de grootste plastic-ophoping in het noorden van de Stille Oceaan, die berucht is vanwege zijn 'plasticsoep'.

29 kilo

Plastic tasjes, doppen en wegwerpverpakkingen verwonden, verstikken en doden zeedieren. Zo spoelde in Spanje onlangs een dode potvis aan die 29 kilo plastic in zijn maag had. Visnetten, tasjes en een jerrycan blokkeerden het spijsverteringssysteem, bleek uit autopsie, waardoor de 10 meter lange walvis overleed.