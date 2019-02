VIDEO. Wetenschappers ontwikkelen zonnepaneel dat waterstofgas uit de lucht haalt DVDA

26 februari 2019

15u45 4

Wetenschappers van de KU Leuven hebben na tien jaar onderzoek een zonnepaneel ontworpen om waterstofgas te genereren uit zon en waterdamp. “Twintig van de panelen kunnen een gezin een jaar lang stroom en warmte geven”, leggen hoofdonderzoekers Tom Bosserez, prof. Johan Martens, dr. Jan Rongé en dr. Christos Trompoukis uit. Waterstofgas kan zowel elektriciteit als warmte opslaan en aanmaken en geeft geen broeikasgassen of giftige stoffen vrij. Ter vergelijking: normale zonnepanelen maken stroom van zo’n twintig procent van de zonne-energie, maar daar gaat nog energie van verloren, omdat het water in zuurstof en waterstof gesplitst wordt. De nieuwe panelen zetten vijftien procent van het zonlicht onmiddellijk om in waterstofgas. Eén paneel is dan ook goed voor zo'n 250 liter per dag, een wereldrecord.