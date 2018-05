Video: Tesla installeert 140 PowerPack-batterijen in ons land om Europees elektriciteitsnet te stabiliseren IVI

17 mei 2018

14u55

Bron: Tesla, autogids 2 Milieu Tesla heeft in Terhills in Limburg 140 PowerPack-batterijen geïnstalleerd om het Europees elektriciteitsnet te stabiliseren. Het is de eerste keer dat zo'n installatie wordt geplaatst in Europa.

Na Australië en de Verenigde Staten heeft nu ook ons land de megabatterijen van Tesla. De installatie moet het elektriciteitsnet in Europa stabiliseren. Dat net voorziet zo'n 400 miljoen mensen van elektriciteit en moet dus stabiel blijven om black-outs te vermijden. Normaal is dat het werk van gas- of stoomturbinecentrales, maar de batterijen van Tesla zijn 100 keer sneller én properder. Bij overproductie wordt de overige stroom opgeslagen in de PowerPacks. Wanneer er een stroomtekort is, kan die overtollige stroom opnieuw ingezet worden.

De gigantische batterijen zijn op 5 weken tijd geplaatst. Het is de eerste installatie van de Tesla-batterijen in Europa, maar er zullen nog andere landen volgen.