Video: Plastic in, vis uit: overbevissing en de strijd tegen illegale visvangst

08 juni 2018



Meer dan 55% van de oceaan wordt gebruikt voor industrieel vissen. Dat is vier keer meer dan alle landbouwgrond ter wereld. Tel daarbij de grote hoeveelheid aan illegale visserij, en je ziet dat we met een groot probleem zitten. Het is vandaag World Oceans Day en dus nemen we overbevissing onder de loep.

Een ander groot probleem, en ook het thema van deze World Oceans Day, is de grote hoeveelheid plastic die in onze oceanen terechtkomt. Waarom is het belangrijk dat we ons plasticverbruik doen dalen, en hoe doen we dat?

We leggen het even voor je uit.