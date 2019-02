VIDEO. Greta, Anuna en Kyra trekken samen naar Parijs voor de klimaatbetoging Redactie

22 februari 2019

11u20

Bron: VTM Nieuws 0

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) is samen met Anuna De Wever en Kyra Gantois uit Brussel vertrokken richting Parijs. Ook in de Franse hoofdstad spijbelen steeds meer jongeren voor het klimaat. Officieel wordt er in ons buurland pas op 15 maart gestaakt. Ook bij ons is een stakingsaanzegging ingediend voor die dag.