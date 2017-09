VIDEO: De studenten zijn terug en ze maken er al onmiddellijk een zootje van FT

20u35 428 RV Een verkeersbord, lege flesjes, hamburgerdoosjes: de Ossenmarkt in Antwerpen lag er deze ochtend mee bezaaid. Milieu Aan studeren wordt nog lang niet gedacht. Feesten tot in de late uurtjes en bergen bier verzetten, dáár draait het om. De studenten in Antwerpen hebben gisteren het nieuwe academiejaar op gang getrapt en maakten er al onmiddellijk een zootje van.

Tot onvrede van de buurtbewoners die rond de Ossenmarkt - lievelingsplek van menig student - wonen. Op de Facebookpagina 'Buurtcomité Stadscampus' werd een filmpje geplaatst van 'the morning after' of: plastieken bekertjes, hoopjes overgeefsel, fastfoodrestjes,... "The day after the afterparty... We gaan enkele stevige weken tegemoet!" staat in het bijschrift bij het filmpje, waarna ook de veegploegen van de Stad Antwerpen nog een hart onder de riem wordt gestoken: "Veel sterkte!"

Ook te zien op de beelden: de vuilniszakken die klaarstaan om opgehaald te worden. "Huisvuilophaling na een studentenfeest: een slecht idee", vinden sommige buurtbewoners. Onder meer in die andere studentenstad, Gent, mogen de vuilniszakken in de studentenbuurt pas op de dag van de ophaling vanaf 7 uur 's ochtends worden buitengezet. Wie dat de avond voordien doet, riskeert een GAS-boete. Zo kunnen de studenten het vuil niet als speelgoed zien...