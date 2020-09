Vervuiling Russisch noordpoolgebied veel erger dan gedacht Norilsk geldt als een van meest vervuilde plekken op aarde HAA

29 september 2020

15u02

Bron: IPS 1 Milieu De vervuiling van het Russische noordpoolgebied is veel erger dan gedacht. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van plaatselijke bomen.

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Cambridge onderzocht de jaarringen van levende en dode bomen in Norilsk, in het noorden van Siberië. Norilsk, de meest noordelijke stad ter wereld met meer dan 100.000 inwoners, geldt als een van de meest vervuilde plekken op aarde. Sinds de jaren 30 ontgint men er nikkel en koper.

Boreale bossen

De tientallen jaren van mijnbouw blijken zware milieuschade te hebben aangericht, veel zwaarder dan tot nu was gedacht, melden de onderzoekers in het tijdschrift Ecology Letters.



De luchtvervuiling leidde tot de directe vernietiging van ongeveer 24.000 vierkante kilometer boreale bossen sinds de jaren 60. Een boreaal woud wordt ook taiga genoemd. Het betreft een zone gekenmerkt door uitgestrekte, koude en vochtige naaldwouden. Maar ook de overgebleven bomen hebben zwaar te lijden.

De onderzoekers zagen dat de boomgroei vertraagt, waardoor de bomen minder CO2 opslaan. Geograaf Ulf Büntgen van de Universiteit van Cambridge spreekt van een regelrechte “milieuramp”. “We kunnen zien dat de bomen bij Norilsk in de jaren 60 massaal begonnen af te sterven als gevolg van de toenemende vervuiling.”

Grote impact

De onderzoekers waren verrast over hoe ver de impact van de vervuiling reikte. “Aangezien luchtvervuiling in het noordpoolgebied zich ophoopt als gevolg van grootschalige circulatiepatronen, hebben we onze studie uitgebreid tot ver buiten de zone met directe effecten van de industrie van Norilsk”, zegt Büntgen. “We ontdekten dat ook bomen op de hoge noordelijke breedtegraden lijden.”

