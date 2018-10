Verschil tussen een klimaatopwarming van 1,5 en 2 graden: enkele gevolgen op een rijtje Annick Wellens

08 oktober 2018

16u53 0 Milieu Het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties doet heel wat stof opwaaien. Daarin staat dat we de klimaatopwarming koste wat kost moeten beperken tot 1,5 graden Celsius. Eerst was er sprake van twee graden Celsius. Maar zal die halve graad werkelijk zoveel verschil maken?

Volgens het rapport is het voorlopig nog mogelijk om de temperatuurstijging met 1,5 graden Celsius te beperken. En de leden van de Verenigde Naties zouden er dan ook alles aan moeten doen om het bij die 1,5 graden te houden. De gevolgen van een grotere stijging kunnen immers onomkeerbaar en desastreus zijn. We vergelijken enkele gevolgen van een klimaatopwarming met 1,5 en twee graden Celsius.



Stijging van de zeespiegel

Al zijn de meningen verdeeld over de hoogte van de zeespiegelstijging, het staat (jammer genoeg) vast dat de zeespiegel hoe dan ook zal toenemen. Voor heel wat landen staat die halve graad synoniem voor het verlies of het behoud van hun huis. In het beste geval stijgt het zeeniveau veertig centimeter tegen 2100. In het slechtste geval komt daar volgens sommige experts zo’n dertig centimeter bovenop bij een opwarming van twee graden. Die tien centimeter maakt 600.000 extra mensen wereldwijd dakloos. De kustgebieden, waaronder een deel van het kleine België, zijn daarbij het eerste slachtoffer.

Drinkwater

Al stijgt de zeespiegel, het vers drinkbaar water neemt af. En die afname is een pak groter wanneer onze aarde twee graden Celsius opwarmt. Drinkbaar water zal normaal met negen procent dalen terwijl twee graden een daling van zeventien procent zou betekenen. Dat zal op zijn beurt leiden tot een immense vluchtelingenstroom van bevolkingsgroepen die op zoek zijn naar drinkbaar water. Armoede en het klimaat zijn erg nauw verweven. Ook daarover heerst er eensgezindheid bij klimaatwetenschappers.

Hevige regenval en hittegolven

In de toekomst mogen we ons verwachten aan meer hittegolven. Daarover zijn klimaatexperts het eens. 2018 telde reeds twee hittegolven die een viertal weken duurden. Daar komen gemiddeld twee weken bij een temperatuurstijging van 1,5 graden. Wanneer onze aardbol over 82 jaar opwarmt met twee graden Celsius, kampen we jaarlijks ongeveer zeven weken met extreme temperaturen. De gevolgen de laatste hittegolf zijn nog steeds voelbaar -zo is de waterschaarste die ontstond nog niet volledig opgelost ondanks de gevallen regen – maar hoe langer de hittegolf duurt, hoe ernstiger de opgelopen schade zal zijn. Wanneer de zomertemperaturen stijgen, neemt de hoeveelheid vocht in de bodems af wat opnieuw zorgt voor meer hittegolven.

Daarnaast zal het ook steviger gaan regenen, als het regent. Bij 1,5 graden Celsius stijgt de intensiteit van de regenval met vijf procent, bij twee graden zal die met zeven procent toenemen.

Gewassen

Waarom een temperatuurstijging van een halve graad zo’n verschil maakt voor gewassen? In de eerste plaats kan een globale opwarming van twee graden Celsius op sommige locaties veel meer betekenen. In feite leiden sommige omstandigheden tot een opwarming van zelfs vijf tot tien graden sinds de pre-industriële revolutie. Dat kan de genadeslag zijn voor enkele gewassen.

In de tropische gebieden zullen tarwegewassen met negen procent slinken. Bij een stijging van twee graden Celsius zullen zulke gewassen zelfs met zestien procent afnemen. Bij maïs gaat het over een afname van drie procent tegenover zes procent wanneer de aarde met twee graden Celsius opwarmt.

Dodelijk voor koraalrif

Ook voor de koraalriffen kan een halve graad het verschil maken. Door de opwarming van het zeewater, verbleekt het koraal en dreigen ze af te sterven. Bovendien is een kwart van het zeeleven afhankelijk van koraalriffen.

Zelfs bij een klimaatopwarming van 1,5 graden Celsius is negentig procent van het koraal gedoemd om te verdwijnen. Bij twee graden zal quasi al het koraalrif verdwijnen. Slechts twee procent zou het overleven.