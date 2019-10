Verrassende studie: wasprogramma ‘delicaat’ levert veel meer plastics op HAA

04 oktober 2019

16u17

Bron: IPS 1 Milieu De ‘delicate’ wasprogramma’s van de wasmachine lozen veel meer microplastics in het afvalwater dan een standaard wascyclus. Dat is de opvallende conclusie van Brits onderzoek.

Bij elke wasbeurt van kleren die nylon, polyester of acryl bevatten, komen miljoenen plastic microvezels in het water terecht. Omdat de vezels erg klein zijn, ontsnappen ze met het afvalwater en belanden uiteindelijk in het milieu. Eerder onderzoek toonde al aan dat ze tot in de diepste gedeelten van de oceanen zijn doorgedrongen.

800.000 vezels meer

In samenwerking met wasmiddelenfabrikant Procter & Gamble (P&G) probeerden onderzoekers van de universiteit van Newcastle te weten te komen of de keuze van het wasprogramma invloed heeft op de vervuiling met plastic.



Ze wasten daarvoor polyester kleding met verschillende wasprogramma’s. Daaruit bleek dat in hogere volumes water meer vezels bleken vrij te komen. De gekozen snelheid van het zwieren bleek van geen belang. Opvallende conclusie: een delicate wascyclus deed gemiddeld 800.000 meer vezels vrijkomen dan een standaard wasprogramma.

Een hoger watervolume is de belangrijkste oorzaak Max Kelly, universiteit van Newcastle

“Het lijkt onlogisch, maar we ontdekten dat bij de delicate programma’s veel meer plastic microvezels vrijkwamen in het water, en zo in het milieu”, zegt doctoraatstudent Max Kelly, hoofdauteur van de studie in het vakblad Environmental Science and Technology.

“Eerdere studies leken eerder in de richting te wijzen van de snelheid van het zwieren, het wisselen van richting of de lengte van de pauzes in de cyclus. Wij konden aantonen dat een hoger watervolume de belangrijkste oorzaak is. Het hogere volume, dat gebruikt wordt om gevoelige kleding te beschermen, ‘plukt’ in werkelijkheid meer vezels uit het materiaal.”

Oceanen

Het onderzoek lijkt triviaal, maar volgens de wetenschappers is plasticvervuiling een van de grootste uitdagingen voor de maatschappij vandaag, en het is dus belangrijk de oorzaken goed te begrijpen.

“De plasticvervuiling verminderen is de verantwoordelijkheid van iedereen, en het zijn vaak de kleine veranderingen die een groot verschil kunnen maken”, zegt Kelly.

Medeauteur Neil Lant van P&G wijst erop dat ook de fabrikanten van wasmachines naar oplossingen zoeken. “De fabrikanten plaatsen filters in sommige nieuwe modellen en ook de textielindustrie zoekt naar manieren om minder vezels in het water te laten vrijkomen”, zegt hij. “We hopen dat het probleem op termijn opgelost zal worden door die acties, en ons onderzoek naar mechanische oorzaken kan daarbij helpen.”

“Hopelijk kunnen deze bevindingen de fabrikanten leiden in de ontwikkeling van nieuwe machines, en zo onze plasticvervuiling verminderen”, besluit Kelly.