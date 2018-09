Vergeet saaie zonnepanelen, hiermee wek je in de toekomst stroom op Niels Waarlo

26 september 2018

15u29

Bron: de Volkskrant 0 Milieu Omdat het oog ook wat wil, werken fabrikanten van zonnepanelen aan alternatieven voor die saaie blauwe en zwarte platen. Van onopvallend tot echte aandachtstrekkers.

Toen zonnepanelenbouwer Kameleon Solar een paneel met daarop Het melkmeisje van ­Johannes Vermeer naar Zuid-Korea stuurde, kwam er een mail terug. Er moest iets zijn misgegaan ­tijdens het transport, in de ­afbeelding zaten vlekjes op de muur. Directeur Guust Verpaalen kan er nog om lachen. "Die heeft Vermeer toch echt zelf zo geschilderd."

Het melkmeisje illustreert mooi dat een zonnepaneel niet langer een fantasieloze blauwe of zwarte plaat hoeft te zijn. Al is zo’n schilderij wel een beetje spierballenvertoon. De meeste gekleurde panelen die Kameleon Solar bouwt hebben één kleur en zijn niet zozeer bedoeld om mooie sier mee te maken, maar juist om niet op te vallen, zegt Verpaalen. Veel klanten verwerken ze in gevels van gebouwen waar zwart of blauw lelijk bij zouden afsteken.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN