Verenigde Staten starten formeel uitstap uit klimaatakkoord van Parijs SVM

05 november 2019

09u27

Bron: Belga 2 Milieu De Verenigde Staten hebben officieel het proces opgestart om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag gezegd. Het was de eerste dag dat Washington wettelijk die stap kon zetten.

De Amerikaanse president Donald Trump -zelf een klimaatscepticus- is nooit een fan geweest van het klimaatakkoord van Parijs omdat het nefast zou zijn voor de Amerikaanse economie. Eind 2015 ondertekende Trumps voorganger Barack Obama nog het verdrag, maar Trump besloot in juni 2017 uit dat akkoord te stappen. Sinds zijn intrek in het Witte Huis schroefde Trump ook al tientallen andere regels rond milieu en duurzaamheid terug.

De Trump-administratie informeerde de Verenigde Naties vandaag officieel van de Amerikaanse terugtrekking. Daarmee wordt een proces op gang gebracht dat een jaar zal duren en dat voltooid wordt op de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

Grote woorden

Trump pakt tijdens toespraken regelmatig uit met grote woorden over de schone lucht en het propere water in de VS, maar studies waarschuwen dat sinds 2016 verschillende soorten van luchtvervuiling in opmars zijn. Over het algemeen tonen wetenschappers zich wereldwijd bezorgd over het feit dat door de mens veroorzaakte stijgingen van de temperatuur ernstige negatieve gevolgen zullen hebben voor het leven op onze planeet.

Het Verdrag van Parijs werd gezien als het absolute minimum dat er moet gebeuren als we de meest rampzalige uitkomst willen voorkomen. De beslissing van de VS om zich uit het akkoord terug te trekken werd dan ook nationaal en internationaal door tal van milieuspecialisten en activisten veroordeeld.