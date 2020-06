Verenigde Naties vragen koerswijziging: “Geef natuur de plaats die ze verdient, we moeten groene toekomst smeden” SVM

05 juni 2020

21u26

Bron: Belga 0 Milieu De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft de internationale gemeenschap gevraagd om het roer om te gooien. Er moet volgens hem rekening gehouden worden met de natuur, zodat na de pandemie van het coronavirus een groene toekomst gesmeed kan worden. Elk jaar wordt door de VN op 5 juni Wereldmilieudag georganiseerd.

"Onze hele gemeenschap moet haar koers wijzigen", benadrukte Antonio Guterres op een virtueel evenement dat georganiseerd werd door Colombia. Na Brazilië is dat het land met de grootste biodiversiteit van de planeet.

"De natuur moet de plaats krijgen die ze verdient. We moeten in de toekomst eerst aan haar denken als we beslissingen nemen”, aldus Guterres. Het milieu gaat achteruit, biodiversiteit gaat verloren door menselijke activiteit. Overstromingen, natuurrampen en branden komen steeds vaker voor. Het nieuwe coronavirus is volgens hem dan ook een "duidelijke boodschap”.

"Laten we goed nadenken over wat we kopen en gebruiken. Laten we duurzame gewoontes, voedselsystemen en ondernemingsmodellen aannemen. Laat ons de wouden en het leven dat ze herbergen vrijwaren en een groene en veerkrachtige toekomst smeden.”

De Verenigde Naties waarschuwden tot slot voor het gevaar van een grotere koolstofuitstoot als de lockdown opgeheven wordt. “Lanceer daarom programma’s die een groenere groei bevorderen.”