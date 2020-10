Veertien miljoen ton microplastics op zeebodem, blijkt uit studie TTR

07 oktober 2020

15u40

Wereldwijd ligt er op de zeebodem ongeveer 14 miljoen ton vervuilende microplastics, afkomstig van het verweren van immense hoeveelheden afval die ieder jaar verdwijnen in de oceanen. Dat blijkt uit een studie van CSIRO, het Australische overheidsagentschap voor wetenschappelijk onderzoek.

De hoeveelheid miniscule plastic deeltjes ligt 25 keer hoger dan uit eerdere studies bleek, zegt het agentschap. CSIRO maakte gebruik van een onderwaterrobot. Die nam tot op 3.000 meter diepte stalen voor de zuidkust van Australië. "Ons onderzoek toonde aan dat de diepe oceaan een put vormt voor microplastics", zegt Denise Hardesty, de hoofdonderzoekster die werkte aan de studie. "We waren verbaasd over de hoge hoeveelheid microplastics op een plaats die zo afgelegen is."

Volgens de wetenschappers, die hun bevindingen publiceerden in het tijdschrift 'Frontiers in marine science', zijn er in het algemeen meer microplastics op de zeebodem op plaatsen weer er meer drijvend afval is. "De plastic vervuiling die in de oceaan eindigt, verweert en ontbindt, om te eindigen als microplastics", zegt Justine Barrett, die de studie leidde. "De resultaten tonen aan dat microplastics effectief wegzinken naar de bodem van de oceaan."

Hardesty roept op tot maatregelen tegen vervuiling met microplastics. Die treft niet alleen ecosystemen en fauna, maar ook de gezondheid van de mens zelf.