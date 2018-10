Veel winterse sneeuw, maar toch krompen Zwitserse gletsjers enorm door zomerhitte sam

16 oktober 2018

13u10

Bron: belga 0 Milieu De ijsmassa van de Zwitserse gletsjers is tijdens de zomerse hitte enorm gekrompen. De zowat 1.500 gletsjers verloren in totaal 1,4 miljard kubieke meter of 2,5 procent ijs in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar , meldt de Zwitserse Academie van Wetenschappen.

Die ontwikkeling is opmerkelijk omdat de voorbije winter recordhoeveelheden sneeuw vielen. In het kanton Wallis lag op de gletsjers aan het begin van de dooiperiode tot 70 procent meer sneeuw dan het gemiddelde van de vorige jaren.

In sommige valleien was zelfs zoveel sneeuw gevallen als wat normaal om de 70 jaar is te verwachten. Tegen eind maart lag vanaf een hoogte van 2.000 meter nog dubbel zoveel sneeuw als in dezelfde periode van de voorgaande jaren.

De zomerse periode van april tot september was echter met afstand de warmste sinds de eerste metingen halverwege de 19e eeuw. Op de 2.540 meter hoge Weissfluhjoch is de temperatuur in de zomermaanden zo'n 87 procent van de dagen nooit onder nul gedaald.

De gletsjers hebben de afgelopen tien jaar een vijfde van hun volume verloren.

