Vanavond gaat het licht even uit voor Earth Hour NLA

30 maart 2019

15u13

Bron: Belga 0 Milieu Ook dit jaar vraagt WWF om vandaag het licht een uur te doven tijdens Earth Hour. In meer dan 180 landen nemen miljoenen mensen deel aan het initiatief. Het signaal is belangrijk om de klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zetten. Meedoen is eenvoudig: doe thuis tussen 20.30 uur en 21.30 uur het licht uit. Elke lamp die uit is en elk kaarsje dat brandt, geven een duidelijker signaal.

Oostende, Waregem, Brugge, Aarschot, Tienen en tal van andere steden en gemeenten zullen de lichten van alle monumenten doven. Ook in Antwerpen gaan de lichten van bekende gebouwen uit. Het kasteel van Beersel dooft de lichten. Tessenderlo doet ook mee en dooft een deel van de openbare verlichting. Lampen die op een nachtregime staan, zullen daar uitzonderlijk al gedoofd worden om 20.30 uur. In Brussel gaat de verlichting van de Grote Markt en van het Atomium een uur lang uit.

Op sommige plaatsen zijn er speciale activiteiten rond Earth Hour. In Edegem is er bijvoorbeeld een kaastafel bij kaarslicht en in Mol kan je een duisterniswandeling maken. Ook bedrijven nemen deel aan Earth Hour. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB bijvoorbeeld dimt de lichten in 45 metro- en premetrostations. Verzekeraar Allianz dooft de lichten van het kantoor in Brussel.

“Minder Is Meer”

Scouts en Gidsen Vlaanderen nodigen alle 83.500 leden in alle hoeken van Vlaanderen uit tot hun Jaarthema-nacht. In het kader van het huidige jaarthema "Minder Is Meer" zet scouting in op zorg voor het leefmilieu en roept de nationale leiding alle 500 groepen op om die avond en nacht activiteiten in het donker te organiseren als signaal tegen verspilling.

Earth Hour

Al twaalf jaar lanceert WWF elke laatste zaterdag van maart een wereldwijde oproep om de stroom uit te schakelen. Daarmee wil de organisatie het belang van energiebesparing in de kijker zetten. De actie werd in 2007 gelanceerd in Sydney en breidde snel uit naar San Francisco en vervolgens naar alle grote steden in de wereld.