Vanaf 2020 verplichte klimaatles op Italiaanse scholen

06 november 2019

18u57

Bron: Reuters - The New York Times - de Volkskrant 24 Milieu Als eerste land ter wereld zet Italië een nieuw vak op het leerplan: klimaatles. Dat heeft onderwijsminister Lorenzo Fioramonti van de Vijfsterrenbeweging bekendgemaakt in interviews met The New York Times en Reuters. Ook vakken als aardrijkskunde, wiskunde en fysica krijgen “als een Trojaans paard” leerstof waarin het milieu centraal staat. “Het moet de kern vormen van alles wat we op school leren.”

Als het van de oud-professor economie afhangt gaan de lessen in de staatsscholen al volgend schooljaar van start. Een uur per week, zowel in het basisonderwijs, als in het middelbaar. De jongsten krijgen aan de hand van verhaaltjes lessen over de menselijke impact op het klimaat. Kinderen vanaf elf jaar zullen onderwezen worden over de meer technische gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en smeltende gletsjers. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties is leerstof.



Italië ondervindt de laatste jaren steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering. Periodes van grote droogte worden afgewisseld met dagenlange hevige regen met dodelijke overstromingen tot gevolg. Het land kampt daarnaast met smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel die toeristentrekpleister Venetië bedreigt.



Fioramonti’s Vijfsterrenbeweging vormt sinds het vertrek van de extreme Lega een kabinet met de centrumlinkse Democratische Partij. In tegenstelling tot de Lega is de nieuwe coalitiepartner wel te vinden voor wetsvoorstellen inzake milieu en klimaat. Van Lega’s kopstuk Matteo Salvini is bekend dat hij zeer sceptisch tegenover de klimaatverandering staat. De MoVimento 5 Stelle en de Partito Democratico plannen naast de verplichte klimaatles ook een belasting op wegwerpplastic en een suikertaks.