Uw wasmachine spoelt niet alleen vuil door het riool, ook microplastic gaat zo naar zee. Kan een filter soelaas brengen? Robin van Wechem

15 januari 2019

15u33

In de kleding die we wassen zitten veel plastics, die massaal wegspoelen in het riool. Daar moet een filter tussen.

Kleine wasjes, grote wasjes: gooi ze in de ‘wasmasjien’. Helaas wast die er niet alleen vlekken en vuil uit, maar ook microplastics. Is een wasmachinefilter de oplossing? Stoffen als polyester, acryl en elastaan zijn populair in kleding, maar vormen ook een bron van microplastics. Tijdens de was laten de textielvezels kleine deeltjes los die via het riool in het oppervlaktewater terechtkomen en bijdragen aan de plastic soep in zee. Onderzoeksconsortium Life + Mermaids berekende in 2016 dat het in een was van vijf kilo om negen miljoen deeltjes gaat.

