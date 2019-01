Uw dagelijkse bakje troost dreigt te verdwijnen Eva Christiaens

18 januari 2019

09u38

Bron: DM, IPS 0 Milieu De wilde koffieplant is met uitsterven bedreigd. En dat kan ook een impact hebben op uw geliefde kopje koffie.

De arabica- of robustaboon belandt al eens in uw koffiekop, maar de wereld telt nog meer dan honderd andere, wilde koffiesoorten. Daarvan is vandaag 60 procent met uitsterven bedreigd, klinkt het in het vakblad Science Advanced. Problematisch, zeggen de wetenschappers. Ter vergelijking: van de andere planten op aarde loopt één op de vijf het risico om uit te sterven. Zestig procent is dus betrekkelijk hoog.



“Dit is heel erg voor de biodiversiteit”, vindt ook conservatiebioloog Olivier Honnay (KU Leuven). “De wilde soorten ga je misschien niet drinken, maar het genetisch reservoir is enorm belangrijk om met de wel consumeerbare koffiesoorten te kunnen kruisen.”

