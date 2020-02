Uitstoot Europese energiecentrales drastisch verminderd in 2019 YV

05 februari 2020

13u45

Bron: Belga 0 Milieu De uitstoot van broeikasgassen door de Europese energiecentrales is in 2019 met 12 procent gezakt, goed voor de snelste daling in bijna 30 jaar. Dat berekenen de Duitse denktank Agora Energiewende en de Britse Sandbag.

De daling op een jaar tijd met 120 miljoen ton aan broeikasgassen was te danken aan de scherpe terugval van de productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool. Alle landen met kolencentrales beloofden een verminderde uitstoot, wat de totale productie van die vorm van vervuilende energie met 24 procent deed dalen tot zowat 150 terrawattuur (TWh).

Het gaat voornamelijk over Duitsland, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Voor steenkool is er een daling met 32 procent en voor bruinkool, dat veelgebruikt is in Duitsland, een daling van 16 procent.

Uitstoten is duurder

De beslissende factor voor de dalende productie van energie uit kolen schuilt volgens de denktanken in de Europese emissiehandel. CO2-emissie werd immers duurder, de prijs steeg tot 25 euro per ton. Daardoor is de elektriciteitsproductie uit steenkool duurder dan uit aardgas, kernenergie of hernieuwbare energie.

Gascentrales en hernieuwbare energie vingen de helft van de weggevallen 'kolenelektriciteit' op. Stroom uit wind, zon en dies meer was goed voor een productieaandeel van 34,6 procent. Voor het eerst produceerden wind- en zonne-energie-installaties meer stroom dan kolencentrales. De productie van gascentrales steeg 12 procent.

"Europa neemt het voortouw met het snel vervangen van kolencentrales door wind- en zonne-energie", zegt Dave Jones van Sandbag. Maar volgens de twee organisaties moet de transitie nog versnellen.