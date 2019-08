Tweeëntwintig Amerikaanse staten en zeven steden naar rechter voor Trumps steenkoolbeleid SPS

14 augustus 2019

12u26

Bron: Belga 0 Milieu In de Verenigde Staten hebben 22 staten en 7 grootsteden een gerechtelijke procedure opgestart tegen het klimaatbeleid van de regering in Washington. Het terugdraaien van de regulering van steenkoolcentrales gaat in tegen de Clean Air Act, de wet tegen luchtvervuiling, argumenteren de klagende partijen.

Het agentschap voor milieubescherming (EPA) van de VS had de regulering uit het tijdperk van de Democratische president Barack Obama in juni begraven. Oppositie en milieu-activisten sloegen daarom alarm. Onder meer de staten Californië, New Jersey en Virginia, net als de steden New York, Los Angeles en Chicago zijn naar de beroepsrechtbank in het District of Columbia getrokken.

De nieuwe regeling van juni bepaalt dat de energiesector in de VS de uitstoot van CO2 tegen 2030 slechts met 35 procent moet verminderen tegenover 2005. Dat is volgens een bericht van de Washington Post minder dan de helft van wat experts als noodzakelijk beschouwen om een catastrofale opwarming van de aarde te vermijden. De nieuwe baas van de EPA die door Trump werd benoemd, een vroegere lobbyist van de steenkoolindustrie, verwacht dat er weer meer steenkoolcentrales zullen aangeschakeld worden, na de talrijke sluitingen van de voorbije jaren.