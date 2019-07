Tsjechië wil kernenergie uitbouwen KVE

09 juli 2019

14u45

Bron: Belga 0 Milieu Tsjechië houdt vast aan de uitbouw van kernenergie in eigen land. "Er is geen andere weg dan die van de kernenergie", zei minister van Industrie Karel Havlicek op de Tsjechische televisie. Voorzien in de vraag met hernieuwbare energiebronnen is "in wetenschappelijk, geografisch en technisch opzicht" niet mogelijk, verklaarde de ondernemer. Enkel "zeer rijke landen" zoals Duitsland kunnen zich dat veroorloven, zei hij voorts.

Intussen is bekendgeraakt dat het energiebedreijf CEZ, dat voor een deel in het bezit is van de overheid, maanden geleden al twee dochterondernemingen oprichtte voor de bouw van nieuwe reactors bij de kerncentrales in Temelin en Dukovany. Volgens Havlicek gaat het om een duidelijk signaal dat het investeringsproces van start is gegaan.

Over de voorwaarden wordt nog onderhandeld, klinkt het. De vraag is onder meer in welke mate de overheid zich garant zal stellen voor kredieten voor de financiering van de bouwprojecten. De belangrijkste gegadigden voor de bouw van, in eerste instantie, een nucleaire reactor ter waarde van omgerekend 10 miljard dollar in Dukovany zijn het Koreaanse KHNP en het Russische staatsbedrijf Rosatom.

Milieuorganisaties klagen in Tsjechië al langer de verouderde staat en pannegevoeligheid van de kerncentrales aan.