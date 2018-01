Trump zet deur oliewinning wagenwijd open ADN

Bron: Belga 3 EPA Milieu De Amerikaanse president Donald Trump wil vanaf 2019 vrijwel alle wateren voor de kust van de Verenigde Staten openstellen voor oliewinning, zo heeft minister voor Natuurlijke Grondstoffen Ryan Zinke vandaag bekendgemaakt. Daarmee worden beslissingen van de Democratische president Barack Obama ter bescherming van de kustgebieden tenietgedaan.

Het gaat om negentig procent van de Amerikaanse kustgebieden.

Ook in stroken voor de kust van Californië en Florida, waar milieuactivisten zich al jarenlang inzetten voor de bescherming van verfijnde ecosystemen, wordt wat Trump betreft in de toekomst olie gewonnen. Ook is het de bedoeling in 2021 rechten voor oliewinning voor Alaska te veilen.

Het plan illustreert de ambitie van Trump om de ontwikkeling van binnenlandse energie verder aan te jagen. Volgens het Witte Huis wordt het tijd dat de VS gaan profiteren van de "enorme energiewaarde" van het land. Sommige gebieden, zoals wateren rondom Amerikaans-Samoa, blijven in de plannen van Trump buiten beschouwing.

