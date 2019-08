Trump wil geen geld verliezen aan windmolens: “Ze werken niet zo goed” KVE

26 augustus 2019

18u54

Bron: ANP 0 Milieu President Donald Trump is trots op de enorme rijkdom die de Verenigde Staten bezitten en wil die niet verliezen aan windmolens. "Ik ga de economie van de VS niet in gevaar brengen door geld te verspillen aan dromen en windmolens", zei Trump op de G7-top in het Franse Biarritz.

"We zijn de nummer één in het produceren van energie en spoedig zal niemand in de buurt komen van onze energieproductie." Trump noemde zichzelf een milieuactivist en benadrukte dat hij de schoonste lucht en het schoonste water op aarde wil hebben. "Windmolens zijn alleen niet de oplossing, eerlijk gezegd werken die gewoon niet goed."

Bij de G7-top bespraken de aanwezige partijen de klimaatverandering. Trump ontbrak omdat hij een bilaterale afspraak had.