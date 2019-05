Trump versus klimaatwetenschappers: president lanceert nieuwe aanval AW

28 mei 2019

15u15

Bron: NYT 4 Milieu De Amerikaanse president Donald Trump voelt niet veel voor de klimaatverandering. Hij schroefde de milieuregelgeving al terug, en doet daar graag nog een schepje bovenop. De komende maanden zullen Trump en zijn regering er alles aan doen om de wetenschap te ondermijnen waarop het wereldwijde klimaatbeleid berust.

Wat dat concreet betekent? Het Witte Huis zal niet langer berichten over de resultaten van baanbrekende studies, en de gevolgen van de klimaatverandering niet langer aankaarten.



Verbod op “doemscenario’s”

Daarbij zal Trump verhinderen dat de National Climate Assessment (NCA) – het agentschap dat vierjaarlijks grootschalige studies publiceert over de klimaatverandering – rapporteert over zogenaamde “doemscenario’s”. Het laatste rapport van NCA verscheen in 2018 en ging resoluut in tegen Trumps klimaatbeleid, dat veel te laks en niet ambitieus genoeg zou zijn. Zulke conclusies zijn voortaan verboden.

Panel van klimaatsceptici

Om zich te wapenen tegen een volgend rapport van de NCA stelde Trump in februari alvast een nieuw presidentieel panel voor. Terwijl het oorspronkelijke doel van de Presidentiële Commissie was om de klimaatverandering te behandelen als een hedendaags veiligheidsrisico, zal de nieuwe groep exact het tegenovergestelde doen.



William Happer, een bekende Amerikaanse klimaatontkenner en atoomfysicus aan de Princeton University, zal het team leiden dat Trump een repliek moet verschaffen. De naam van de klimaatontkenner kwam in het verleden al in opspraak nadat hij de gevolgen van de hedendaagse CO2-uitstoot vergeleek met “het demoniseren van de arme Joden onder het bewind van Hitler”.

Voorspellingen tot 2040

De United States Geological Survey (USGS) is een wetenschappelijk bureau dat; net zoals de NCA, onderdeel is van de Amerikaanse overheid. Zij doen onderzoek naar de topografie van de VS en natuurlijke hulpbronnen die de natuur bedreigen. Alleen mogen ze voortaan geen voorspellingen maken die verder dan 2040 in de toekomst kijken, terwijl andere modellen voorspellingen maken tot het einde van deze eeuw.