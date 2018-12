Trappistbrouwers nemen milieumaatregelen: “We kunnen niet zeven keer per dag bidden en dan doorgaan met de natuur vervuilen.” Zoë Toet

03 december 2018

13u24

Bron: Trouw 0 Milieu Het brouwen van bier is een waterrovend proces. De monniken die het La Trappe-bier in Berkel-Enschot brouwen, zuiveren het water zelf met behulp van planten en bacteriën.

Een ware jungle verrijst de komende maanden bij trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. De bierbrouwende monniken hebben in het klooster een unieke, duurzame waterzuiveringsinstallatie aangeschaft: tientallen planten filteren het water. De ‘biomakerij’ is de eerste in Nederland.

Een grote, glimmende bus staat vlak voor de ingang van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven geparkeerd. Het is een ietwat grauwe dag, met bijtende wind. Toch bezoeken tientallen mensen deze middag de trappistenabdij in Noord-Brabant. Het oude klooster, waar bier van La Trappe wordt gebrouwen, ligt verscholen tussen hoge bomen en morsige paden, en trekt de nodige bezoekers. Naast de imponerende bakstenen muren waarachter de monniken wonen, staat een gloednieuwe kas. Ernaast zwijgen de graafmachines. Een van de bezoekers staat met een biertje in de hand en wijst naar de beslagen kas, die als een mistig mysterie naast de brouwerij staat. “Wat is dat?” vraagt hij. “Daar kweken ze gewoon planten”, antwoordt een ander. Niets is echter minder waar.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN